Belfort : situation extrêmement tendue à General Electric

« Soit ils [les membres de la direction] reviennent à la négociation, soit elle reste dehors », préviennent les salariés, qui s’affairent avec des chariots élévateurs pour disposer des rochers devant et derrière le plateau de transport. Le ton monte. Dans l’entité turbines à gaz, on craint que la pluie n’entraîne la rouille de la machine. Rapidement, Fabien Thévenot, directeur de la production chez gaz, et son adjoint Claude di Mauro, rejoignent le piquet. « Je n’ai pas d’autre choix que de faire venir l’huissier », met en garde Fabien Thévenot. Il demande de pouvoir ramener la turbine dans ses ateliers. L’action « dépasse les bornes », estime-t-il. « Vous nous prenez en otage. On ne peut pas négocier sous la pression d’un produit qu’on va bousiller », dénonce Fabien Thévenot, sans hausser la voix. « Ce sont des heures de travail », interpelle-t-il également, tout en glissant qu’il « respecte » l’action.

Chez les salariés, les esprits s’échauffent. Le ton monte. Les comportements sont imprévisibles. « On a des gosses à nourrir », s’époumone Lamine, salarié de TMB, juste à côté de la turbine. Et de rappeler que si ce sont des heures de travail, eux ne bénéficient pas des bonus obtenus. « Nous, on n’a rien ! » scande-t-il, excédé. Le ras-le-bol est palpable, lié à la non reconnaissance de leur travail. À la hausse du coût de la vie, aussi, avec l’inflation. « Vous comprenez notre frustration », questionne Lamine en s’adressant à Fabien Thevenot. « Nous avons tout fait pour que cela ne démarre pas », replace Laurent Santoire, de la CGT, avec 4 jours de négociation. Aujourd’hui, la coupe est pleine.

15 h 20. Saïd Bersy intervient. Il ramène le calme. Appelle à la raison. « Nous prenons en otage, car nous n’avons pas le choix, convient-il. Croyez bien qu’on le déplore. » Il invite à laisser repartir la turbine à gaz dans l’atelier, malgré quelques contestations de salariés, car « ce n’est pas notre produit ». Il demande toutefois à Fabien Thévenot de prévenir ses homologues de l’entité nucléaire de la détermination des salariés. 15 h 30. Les grévistes font un pas en avant et libère la turbine à gaz.