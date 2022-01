Belfort : un blocus fige les usines de General Electric

Sur ces demandes, les salariés avaient remis une pétition à la direction en décembre, recueillant 800 signatures. Elle circule toujours. Saïd Bersy dénonce un manque de « reconnaissance » de la direction. « Les remerciements, on en a », reconnaît-il. Mais ils attendent un peu plus. « GE est [un employeur malmenant », poursuit le délégué syndical, énumérant ensuite « les plans de saccage de l’emploi » dans les différentes entités du conglomérat américain ces dernières années. CGT, CFE-CGC et Sud Industrie dénoncent, dans un communiqué de presse commun, le « mépris » de la direction dans ce dossier. « La mobilisation s’est faite toute seule », confie Laurent Santoire. « Nous sommes portés par une vague extrêmement puissante », ajoute-t-il. « Après un plan de suppression d’emplois injustifié qui a augmenté la charge de travail, et à la veille d’un accord de vente dont les contours sont encore inconnus, il est grand temps de sécuriser les salariés et avec eux la filière industrielle du nucléaire en France et en Europe », écrit pour sa part le Parti communiste français du Territoire de Belfort, dans un communiqué de presse.

Le blocus empêche toutes les livraisons et les expéditions. Une source proche de la direction de GE affirme toutefois « que les activités continuent sur le site malgré le blocage ». D’ici la fin de semaine, des conséquences sont pourtant attendues dans toutes les filiales du conglomérat américain et chez Alstom, présents au Techn’Hom. « Cela peut avoir un impact sur notre planning d’activités », confirme une porte-parole du site Alstom. L’entité turbines à gaz doit sortir, quant à elle, un convoi transportant une turbine à gaz, ce jeudi 13 janvier.

« La direction de GE Steam Power à Belfort est toujours en discussion avec les représentants du personnel et appelle, dans l’intérêt de tous, au déblocage du site. Elle réaffirme sa volonté de poursuivre ces discussions dans le cadre d’une dialogue social apaisé et constructif », indique la direction de General Electric dans un communiqué de presse.

Une nouvelle assemblée générale est prévue ce jeudi, à 10 h, à la porte de Découverte, à l’entrée des usines de General Electric. Ce jeudi, la 2e réunion de négociations salariales est programmée, à laquelle toutes les organisations syndicales participeront. Le mouvement est maintenu par les quatre organisations indique Saïd Bersy.