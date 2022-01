General Electric : la situation se débloque dans la filière nucléaire à Belfort

Pour sortir de ce conflit, les salariés de cet établissement de l’activité nucléaire de General Electric ont obtenu une prime de 1 200 euros net, qui sera versée en plusieurs fois au cours de l’année. Un tiers de la prime correspond à la prime Macron, soit 400 euros. Elle était initialement de 350 euros, puis avait été retirée. Le périmètre d’obtention de cette prime sera défini lors des négociations globales de l’entité nucléaire de General Electric, GE Steam Power Systems, ce jeudi. Les 800 euros de prime restant sont par contre assurés aux salariés de TMB. « La prime demandée pour la reconnaissance est acquise », apprécie le délégué syndical de la CGT. « Nous avons été cherchés le respect et nous l’avons trouvé. » Sébastien Gorjup d’ajouter : »Tout le monde aime son métier. Mais tout le monde a fait des effort pendant le covid-19. » Crise sanitaire, plan social, négociations du rachat… Les raisons justifiant des doutes et des inquiétudes étaient nombreuses ces derniers mois dans l’entité. « C’est une victoire des salariés », salue alors Christan Mougenot, de la CFDT.

La prime de 800 euros est surtout obtenue sans aucun critère, contrairement à l’année dernière : elle est pour tous et non soumise à des performances. « Nous sommes partis de zéro et nous obtenons 1 200 euros net », salue Sébastien Gorjup. « Les trois organisations syndicales (CFE-CGC, CGT et CFDT) sont parties ensemble et ont fini ensemble », souligne-t-il également. Christian Mougenot de relever : « C’est dommage de devoir passer par 7 jours de grève pour en arriver là. Cela devrait se passer plus naturellement pour avoir ce respect. Et ça coûterait moins cher à tout le monde. » En contrepartie, le blocage a été levé avenue des 3-Chênes, avenue de la 1re-Armée et au niveau de l’accès secours, avenue de la découverte. À la porte de la Découverte, les camions peuvent passer, mais un piquet symbolique est maintenu jusqu’à la fin des négociations, « pour maintenir la pression », explique Saïd Bersy.

Le travail n’est pour autant pas terminé. Ce jeudi, la dernière réunion des négociations annuelles obligatoires se tient, à l’échelle de GE Steam Power Systems. Le taux d’augmentation générale sera ardemment discuté. La direction proposait 2,5 % d’augmentation la semaine dernière. Les syndicats quémandent 3,5 %, compte tenu de l’inflation qui avoisine les « 3 % » rappelle Christian Mougenot. Ils attendent aussi une prime de 1 000 euros.