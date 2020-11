Belfort: l’intersyndicale veut attaquer l’Etat et GE pour non respect des accords

Quant aux reproches formulés à l’égard de l’État, Philippe Petitcolin, responsable de l’intersyndicale, n’y va pas pas par quatre chemins et parle de « concussion » à l’encontre du ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. Concussion, non pas au sens de la prise d’intérêts, mais de « disposer des pouvoirs de défendre les intérêts de l’État et de ne pas les mettre en œuvre ». Alexis Sesmat évoque quant à lui « une trahison à la nation ».

La colère du jour s’inscrit dans « un changement de position de l’État, qui a été revendicatif vis-à-vis de GE et qui est maintenant passif, voire complice », dénonce Philippe Petitcolin. « Il n’y a aucune volonté de l’État d’agir », poursuit-il à l’issue de ce comité paritaire. « C’est pourquoi nous envisageons très sérieusement la voix contentieuse. Nous avons confié à un cabinet d’avocat le dossier pour faire valoir les droits des salariés », précise-t-il.

Pour Alexis Sesmat, il s’agit moins d’un changement de position que d’un prolongement dans des événements précédents et de « l’humiliation de l’État français vis-à-vis de GE avec la cession d’un fleuron industriel », à savoir Alstom. Il déplore également la perte de compétences dans les domaines de l’ingénierie, du projet et du commercial. « Il faut dix ans pour acquérir les compétences dans ces domaines. On coupe les branches et les racines », avertit-il.

Les syndicalistes déplorent que Belfort ne soit « plus un QG » et, au-delà, que GE « se désengage de la France et de l’Europe au profit de l’Inde. C’est une stratégie assumée par GE. Chaque pays, chaque cas est l’objet de négociations. Et les entités les plus dociles en Europe ont disparu. GE met en concurrence les États ». Ils invitent aussi les collectivités territoriales à agir : « Le désengagement de GE à des répercussion sur les impôts que l’entreprises devront payer aux collectivités locales, et même à l’échelon national. »