Disparition : le Belfortain Philippe Keller emporté par le covid

C’est son ami Bruno Kern qui a annoncé la triste nouvelle : Philippe Keller est décédé dimanche à l’hôpital nord Franche-Comté à Trévenans. Il avait 50 ans. Frappé par le covid-19, il avait été hospitalisé en réanimation voici trois semaines.

Sans forcément mettre un nom sur sa si caractéristique silhouette, tous les Belfortains connaissent Philippe Keller. Du moins tous les Belfortains qui s’intéressent à la vie politique de leur ville. Philippe Keller, c’est à la fois une carrure de géant et une allure de petit garçon. « Ceux qui allaient au-delà de son handicap, découvraient un garçon très sensible, d’une vive intelligence, cernant parfaitement la nature humaine », rappelle Bruno Kern.

Passionné par la politique de sa ville, Philippe Keller était de tous les conseils municipaux, de toutes les manifestations publiques, de toutes les soirées électorales. Il était le seul sans doute à dire sans filtre son opinion sur tel ou tel acteur de la scène politique locale.

Sans la silhouette et le verbe haut de Philippe Keller, les événements politiques belfortains ne seront plus tout à fait les mêmes. Les téléphones des élus sonneront moins. Philippe Keller ne les engueulera plus. Gageons que ça leur manquera. Il manquera à Belfort.

Chaque jour, Philippe Keller parcourait la presse locale. Chaque fois qu’il y découvrait l’avis de décès d’une connaissance, il présentait ses condoléances à la famille. C’est à notre tour de présenter les nôtres à sa famille et à ses proches. Adieu Philippe, à nous aussi, tu manqueras.