Suivez en direct l’alerte rouge aux orages

21h19. 5609 décharges de foudre ont été recensées en Franche-Comté ce jour, annonce Keraunos, l’observatoire français des tornades et des orages violents (lire ici).

21h15. Point d’étape du site Keraunos. “La zone orageuse se maintient avec une alimentation continue entre Loire et Puy-de-Dôme où se succèdent de puissantes cellules. D’autres cellules virulentes produisent de puissantes rafales et de la grêle, notamment entre le nord Haute-Saône, le sud Haute-Marne et les Vosges, ainsi que sur le sud du Haut-Rhin (110 km/h relevé à Belfort et Mulhouse). Un vaste système convectif linéaire n’est pas parvenu à se développer, comme anticipé par quelques modélisations. Les puissantes rafales seront ainsi plus dispersées mais avec des valeurs qui seront probablement > 130/140 km/h sur plusieurs zones.”

21h10. “Quelques arbres en travers du réseau sont signalés et les déviations ont été mises en place”, indique la préfecture du Doubs dans un communiqué. “Trois toitures dans le nord du département ont été détériorées sans que les toits ne se soient envolés. Aucun blessé n’est à déplorer à cette heure”, poursuit la préfecture.

21h. Des coupures de courant sont annoncées dans le Territoire de Belfort. Les pompiers sont engagés sur une dizaine d’interventions, dans le sud du Territoire de Belfort, notamment des inondations chez des particuliers. “Pas d’accidents majeurs”, constate, à cette heure, la préfecture du Territoire de Belfort.

20h50. Rapport de Météo franc-comtoise, ci-dessous