Orages : la Franche-Comté placée en vigilance rouge

Des rafales de vent de l’ordre de 100 à 130 km/h voire un peu plus ponctuellement sont redoutées, de fortes quantités pluvieuses pouvant donner des cumuls de l’ordre de 20 à 40 litres d’eau/m2 voire 50 litres d’eau/m2 plus localement parfois en moins de 30 minutes et une activité électrique très intense avec de nombreux impacts de foudre et coups de tonnerre.

Les parkings couverts ont été pris d’assaut. De nombreuses voitures sont recouvertes de cartons et couvertures pour tenter de protéger des grêlons ; les propriétaires ne veulent pas revenir les déconvenues de 2022. On a même croisé des voitures stationnées sous des ponts, notamment entre Belfort et Danjoutin, sous l’A36. Plusieurs évènements ont été annulés, notamment les concerts du mardi, organisés à Auxelle-Haut. Les Flaneries d’été, à Bourogne, sont aussi annulées. “Toutes les manifestations se déroulant dans le département doivent être annulées”, a rappelé la préfecture de son côté la Haute-Saône dans un communiqué. À 19h40, Optymo annonce “l’arrêt immédiat” de l’ensemble de ses services.