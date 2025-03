Quand le changement climatique met notre santé en danger

Des études récentes révèlent un lien entre l’exposition à des températures élevées et l’accélération du vieillissement cellulaire. Une étude menée par l’USC Leonard Davis School of Gerontology, publiée dans la revue Science, a suivi plus de 3 600 Américains de 56 ans et plus, originaires de différentes régions des États-Unis, avec des climats variés, pendant six ans. Les résultats ont mis en évidence un impact direct de la chaleur extrême sur l’horloge biologique. L’analyse de la méthylation de l’ADN – un marqueur clé du vieillissement cellulaire – montre que les personnes vivant dans des régions plus chaudes présentent un âge biologique supérieur pouvant aller jusqu’à 14 mois de plus par rapport à celles vivant dans des zones plus tempérées. L’effet est d’autant plus marqué pour les individus exposés de manière prolongée aux températures élevées.

Cette accélération du vieillissement biologique réduit la capacité des cellules à se régénérer et augmente le risque de maladies liées à l’âge, comme les pathologies cardiovasculaires et neurodégénératives. De plus, l’étude souligne que quelques jours seulement d’exposition à la chaleur suffisent à provoquer un vieillissement accéléré, bien que l’effet soit amplifié par des vagues de chaleur répétées. Ces résultats renforcent l’urgence de protéger les populations vulnérables face à l’augmentation des épisodes de chaleur extrême induits par le changement climatique.