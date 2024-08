Malsaucy : le site de baignade réouvert, mais en sursis

Depuis mercredi 7 août, la baignade au Malsaucy est à nouveau autorisée. La qualité de l’eau est bonne. Ce vendredi, le compteur affiche 28°C. Et l’eau est à 27°C, annonce l’un des surveillants de baignade. La plage est bondée de monde. Familles, enfants, amis regroupés là pour passer l’après-midi. L’étang a retrouvé son public habituel, surveillé par le personnel du service départemental d’incendie et de secours. Il faut dire que le Malsaucy est l’unique site de baignade du Territoire de Belfort. Cela a motivé les habitants à y revenir, malgré plusieurs jours de fermeture.

Si le site a fermé, c’est à cause des cyanobactéries, un organisme à l’origine de la vie sur terre. Leur dangerosité réside dans ce qu’elles émettent lorsqu’elles se multiplient : les cyanotoxines. Celles-ci peuvent avoir plusieurs conséquences sur la santé, selon la toxine en question. Les hépatotoxines, agissent sur le foie ; les neurotoxines agissent sur le système nerveux ; et les dermatotoxines agissent sur la peau et les muqueuses. « Ça va des irritations cutanées, des atteintes oculaires ou encore des symptômes gastro-intestinaux pour ce qu’il y a de plus léger Jusqu’à des hépatiques rénales ou encore des troubles neurologiques ou neuromusculaires », listait Jérôme Mathys, ingénieur d’études sanitaires à l’ARS. Ce n’est donc pas « à prendre à la légère » poursuivait-il lors d’un précédent sujet (lire ici).

L’année dernière, le site en a pâti, largement, avec une perte de fréquentation de moitié. 25 000 personnes ont fréquenté la plage en 2022 contre 12 000 l’an dernier. Cette année, si le site a réouvert, de nouvelles analyses ont lieu chaque semaine, et « nous ne sommes pas à l’abri que ce ne soit plus bon la semaine prochaine, c’est très variable et on ne sait pas à quelle vitesse cela peut revenir », explique Simon Bellec, responsable de l’unité santé environnement de l’agence régionale de santé (ARS) Nord Franche-Comté. Ces bactéries prolifèrent grâce à l’ensoleillement (qui sera bien présent les prochains jours), mais aussi grâce aux nutriments dans l’eau – dont elles se nourrissent : phosphore et azote. Un phénomène difficile à contrôler, car ces nutriments sont transportés par les autres étangs en amont, ou encore par ruissellement du sol.