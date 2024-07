Les cyanobactéries, bête noire du Malsaucy

« On ne peut pas expliquer la prolifération par un seul critère, il y a plusieurs facteurs, indique l’ingénieur. Les cyanobactéries n’ont pas été apportées par des humains. C’est plutôt un phénomène naturel qui a tendance à se répéter avec le réchauffement climatique. » C’est également ce que souligne le conseil départemental : « Habituellement présentes durant la période estivale, les cyanobactéries se développent de plus en plus tôt dans l’année, de manière plus intense. » Jérôme Mathys ne tient pas le festival des Eurockéennes pour responsable, alors que les reproches à son adresse se multiplient sur les réseaux sociaux ces derniers jours. « Il y a deux critères principaux pour la prolifération des cyanobactéries : l’ensoleillement – et non pas forcément la chaleur comme on pourrait le croire – et l’apport en nutriments, tels que l’azote et le phosphore venant du bassin versant », détaille-t-il.

« L’une des pistes d’amélioration serait de limiter l’apport en azote et en phosphore », indique Jérôme Mathys Ce processus d’accumulation d’azote et de phosphore s’appelle l’eutrophisation. Le conseil départemental du Territoire de Belfort explique : « La faible profondeur du Malsaucy et la présence de phosphore en permanence dans les sédiments sont la cause première de ce phénomène » Les nutriments comme l’azote et le phosphore proviennent en majorité des rejets agricoles, des eaux usées et de l’érosion des sols. « Les bassins versants du Malsaucy ne sont pourtant pas très agricoles ni très urbains”, observe le spécialiste. De reconnaître également : « Il n’y a [donc] pas d’explications claires. » Mais ce dont on est sûr, c’est que « l’eutrophisation est une pollution à la fois d’origine naturelle et un peu anthropique (c’est-à-dire due à l’activité humaine, NDLR) », ajoute-t-il, pour souligner la complexité du phénomène et son caractère multifactoriel. Ces axes de progrès « réclament des ententes entre les collectivités, des études supplémentaires et de l’argent », replace Jérôme Mathys.