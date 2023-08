Au Malsaucy, l’avenir incertain de la baignade

Les cyanobactéries sont prises au sérieux depuis cinq, six années seulement, note Stéphanie Vernier. C’est pour cela que la base est plus souvent fermée depuis. Elle évoque notamment les deux dernières années. L’an dernier, la base a dû fermer une dizaine de jours. Cela a aussi été le cas à d’autres points d’eau comme aux Ballastières, à Champagney en Haute-Saône, note l’ARS. Cette année, le problème se répète à l’étang des Forges, ce qui a contraint aussi à l’arrêt des activités nautiques. « Il ne faut pas prendre cela à la légère. On relève un taux de mortalité important en France, notamment chez les chiens, qui meurent à cause des neurotoxines contenues dans les cyanobactéries », interpelle Simon Bellec. Chez les humains, ces bactéries peuvent causer des problèmes digestifs loin d’être anodins.

Le responsable de l’unité santé environnement de l’ARS s’inquiète pour la suite. « Il s’agit de l’une des plus grosses zones de baignade du nord Franche-Comté. Avec les canicules qui se succèdent, les gens ont besoin de se rafraîchir. C’est un lieu social. » Le Département réfléchit à comment gérer le problème. Si la solution n’est pas la vidange, elle n’est pas non plus dans les nouvelles technologiques, comme cette solution à base d’ultra-sons, « qui nous laissent circonspects pour le moment », explique Stéphanie Vernier.

Le Département réfléchit à l’implantation d’une « sorte de piscine naturelle » au Malsaucy qui pourrait être traitée et qui permettrait de conserver un lieu de baignade. Mais Stéphanie Vernier se montre très prudente. « Il y a énormément de normes environnementales à respecter pour cela. On ne peut pas faire ce qu’on veut. » Selon elle, si le phénomène se reproduit les prochaines années, la seule solution sera l’interdiction de baignade au Malsaucy, comme cela s’est fait la moitié de l’été et près de dix jours l’année passée. Le nord Franche-Comté référence trois sites naturels de baignade, suivis par les autorités : l’étang du Malsaucy, dans le Territoire de Belfort, la base de loisirs de Brognard dans le pays de Montbéliard et le site des Ballastières à Champagney.