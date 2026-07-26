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Les pollens d’ambroisie sous haute surveillance en Bourgogne-Franche-Comté

Ambroisie à feuilles d'armoise.
La campagne de surveillance des pollens d'ambroisie débute le 27 juillet en Bourgogne-Franche-Comté. | ©CC BY-SA 3.0

Les pollens d’ambroisie, très allergisants, font l’objet d’une campagne de surveillance renforcée en Bourgogne-Franche-Comté. La campagne reprend le 27 juillet annonce Atmo BFC, en charge de la qualité de l’air.

« L’ambroisie est l’une des plantes les plus allergisantes. Chez les personnes sensibles, environ 5 grains de pollen par mètre cube d’air peuvent suffire à déclencher des symptômes : rhinite, conjonctivite, asthme, urticaire ou encore eczéma », indique Atmo Bourgogne-Franche-Comté, une association en charge du suivi de la qualité de l’air.

À partir du 27 juillet, la structure relance donc la campagne de surveillance des pollens d’ambroisie en Bourgogne-Franche-Comté. La région fait l’objet d’un suivi renforcé sur ce dossier ; c’est un enjeu fort de santé publique. Atmo coordonne cette surveillance régionale depuis 2008, en lien notamment avec l’agence régionale de santé.

L'ambroisie surveillée jusque début octobre

La campagne s’appuie sur quatre capteurs, installés dans les agglomérations de Besançon (Doubs), Chalon (Saône-et-Loire), Nevers (Nièvre) et Dole (Jura). « Les premiers résultats seront disponibles dès le début du mois d’août et viendront alimenter les prévisions polliniques diffusées dans le Bulletin de l’air d’Atmo Bourgogne-Franche-Comté, indique le communiqué de presse. Gratuit et envoyé chaque jour ouvré aux abonnés, ce bulletin permet de suivre à la fois la qualité de l’air et le risque d’exposition aux pollens. » La campagne va se poursuivre jusqu’au début de l’automne, marquant la fin de la pollinisation de l’ambroisie.

  • Vous avez repéré un plant d’ambroisie ? Signalez-le sur la plateforme « Signalement ambroisie » (web ou appli smartphone)

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