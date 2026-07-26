Les pollens d’ambroisie sous haute surveillance en Bourgogne-Franche-Comté

« L’ambroisie est l’une des plantes les plus allergisantes. Chez les personnes sensibles, environ 5 grains de pollen par mètre cube d’air peuvent suffire à déclencher des symptômes : rhinite, conjonctivite, asthme, urticaire ou encore eczéma », indique Atmo Bourgogne-Franche-Comté, une association en charge du suivi de la qualité de l’air.

À partir du 27 juillet, la structure relance donc la campagne de surveillance des pollens d’ambroisie en Bourgogne-Franche-Comté. La région fait l’objet d’un suivi renforcé sur ce dossier ; c’est un enjeu fort de santé publique. Atmo coordonne cette surveillance régionale depuis 2008, en lien notamment avec l’agence régionale de santé.