L’ambroisie, particulièrement surveillée en Bourgogne-Franche-Comté

L’ambroisie, également appelée « ambroisie à feuilles d’armoise » (Ambrosia artemisiifolia L.) est une plante de la famille des astéracées (même famille que tournesol, pâquerette, camomille, chardon, pissenlit…). Particulièrement bien implantée dans la région Rhône-Alpes et ses zones frontalières, elle est dorénavant très présente dans le sud de la Bourgogne-Franche-Comté (Saône-et-Loire, Nièvre et Jura) et commence à s’implanter dans le nord de la région. En 2023, sa présence a été signalée dans les 8 départements de notre région (d’après la carte réalisée par l’Observatoire des ambroisies – FREDON France – avril 2024).

Plante opportuniste, l’ambroisie peut coloniser une grande variété de terrains, particulièrement sur les terrains nus ou peu couverts et sur les terrains remaniés : parcelles agricoles, bords de routes, chemins de berge ou de halage, chantiers, carrières, terrains en friche… jusqu’aux terrains privés. Un sol chaud, sec et sablonneux est son idéal. Son fruit épineux est facilement dispersé par l’homme ou les animaux, d’autant plus facilement que le sol a été retourné, désherbé ou qu’il ne présente pas de flore naturelle qui concurrencerait son avancée.

Chez les particuliers, il n’est pas rare de voir se développer de l’ambroisie sous les mangeoires à oiseaux alimentées en graines de tournesol. L’ambroisie est difficile à contrôler dans les cultures de tournesol, ainsi certains lots de graines pour nourrir les oiseaux peuvent contenir des graines d’ambroisie.