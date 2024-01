« L’agriculture est prise entre deux feux »

« Du point de vue du scientifique en écologie, l’agriculteur génère énormément de nuisances, tranche toutefois Daniel Gilbert. On ne peut pas continuer à détruire les écosystèmes. » Mais il n’accable pas l’agriculteur. « L’industrie agroalimentaire pourrait faire elle-même son agriculture. Mais il est plus intéressant de faire trimer un agriculteur, de lui faire prendre tous les risques et d’acheter seulement le produit à la fin », dénonce-t-il sans ambages. « On fait porter à l’agriculteur les difficultés de l’énergie, du climat et on l’engueule pour les pesticides, regrette-t-il. L’agriculteur se fait avoir. » À cela s’ajoute la nécessité de porter « 50 casquettes », dans une agriculture moderne enkystée d’une fièvre administrative. « C’est difficilement supportable », convient-il.

En 2050, rappelle le chercheur, « de façon inéluctable et quelle que soit la politique », Lyon aura le climat qu’avait Madrid en 2000 et Paris celui d’Istanbul. « Et les agriculteurs voient très bien que le climat change extrêmement rapidement. » Daniel Gilbert insiste bien pour dire que le métier d’agriculteur est bien le dernier à devoir disparaître. « Il faut les accompagner et ne pas les laisser croire à un système qui ne peut plus marcher », insiste le chercheur, spécialiste des tourbières. « Le modèle est en train de changer, mais ce sont les agriculteurs qui paient, regrette Daniel Gilbert. Pas l’agroalimentaire. »

Pour autant, la transformation est loin d’être évidente. Le foncier a flambé et la production intensive encourage l’investissement. Les agriculteurs sont donc pris « dans des bulles financières ». « Et quand vous êtes endettés, il est impossible de revenir en arrière », indique Daniel Gilbert, remarquant que les agriculteurs qui ont changé de modèle l’ont fait en réduisant drastiquement leurs coûts, quitte à réduire la production. « [Ce changement] est trop brutal pour les agriculteurs, acquiesce Daniel Gilbert, avant de dénoncer : Au lieu de les accompagner, le Green deal avantage les gros agriculteurs plutôt que les petits, et les écologistes n’y sont absolument pour rien. »