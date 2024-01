« Enfants on en rêve, adultes on en crève. » Au bord de la route à Bessoncourt, l’un des quatre convois prévus dans le nord Franche-Comté, afin de mettre le doigt sur les difficultés du milieu agricole (absence de revenu décent, besoin d’une réelle simplification administrative et d’une véritable reconnaissance du métier) s’amasse doucement sur le bas-côté. Il est 9h30, et une vingtaine de tracteurs sont prêts à partir. À l’avant de chacun, des pancartes. « Notre fin sera notre faim », « Paysan, sauve toi ! » « La bureaucratie réalise la mort de toutes nos actions », ou encore « Stop aux normes inutiles ». Au départ, le nombre de tracteurs prévus pour bloquer l’A36 s’élevait à 80. Ils seront plus. Dans les rangs de cette matinée encore brumeuse, des exploitants agricoles discutent devant leurs tracteurs. L’une d’elles glisse : « Je passe toutes mes après-midi à faire de la paperasse, je n’en peux plus. »

Alsace, Haute-Saône, Doubs…. Les effectifs sont nombreux pour renforcer les troupes du Territoire de Belfort. Quatre convois doivent se rejoindre au départ également de Bourogne, Trévenans et Argiésans pour établir ce blocage, dans le sens Montbéliard-Belfort, entre la sortie 11 et 12 de l’autoroute A36.

Au loin, un couple discute avec d’autres agriculteurs. Gérard, exploitant agricole du Territoire de Belfort n’a pas envie de discuter, de prime abord. « Je ne préfère pas en discuter. À chaque fois que je parle de mes difficultés, mon coeur s’emballe, mes poils se hérissent. Les difficultés sont trop grosses », s’emporte-t-il. Sa femme prend le relai, avec une douceur naturelle qui tempère. « Vous savez, cela fait deux ans que notre fils essaye de s’installer. C’est tout bonnement impossible. Le cahier des charges est monstrueux. » Carole et son fils relatent toutes les difficultés. Les formations, nombreuses, à leur charge. Les aides, « ridicules » de l’ordre de « 15 000 euros » et qui ne « nous permettent rien de spécial » mais qui nécessitent un temps monstrueux pour chaque démarche. « Cela relève du parcours du combattant. »

Cinq, six ans en arrière, Carole passait environ 8 à 10h par semaine sur la gestion administrative de l’exploitation. Maintenant, elle y passe trois journées complètes. « Et nous avons la chance d’être deux, l’un sur le terrain, l’autre sur le côté administratif. » Ce couple a trois enfants. Tous trois, à 20, 22 et 25 ans veulent reprendre l’exploitation familiale, l’une dans le lait, les autres dans la transformation de viande. « Est-ce qu’on fait le bon choix d’envoyer nos trois enfants dans ce domaine ? J’en doute », souffle Carole, réprimant un sanglot. « Est-ce qu’on ne lui met pas la corde au cou ? », ajoute-t-elle en regardant son fils, juste à côté d’elle, qui, le regard dans le vide, feint de ne pas avoir entendu la remarque de sa mère.

Tout à côté, Gérard finit lui aussi par se livrer sur ses conditions de travail, très en colère. « En 2020, nous avons été convoqués à une réunion sur les mises en norme notamment pour le stockage du fumier. Il fallait les appliquer pour 2021, quand en même temps, on nous disait d’attendre 2022, car cela allait sûrement rechanger en même temps. Ces normes sont aberrantes ». 40 000 euros, c’est la somme nécessaire qu’on lui a annoncée pour les travaux sur son exploitation. Carole souffle. « A deux, on se verse 800 euros par mois, pour payer nos charges. C’est tout. Et quand tout est payé, généralement, il nous reste 170 euros pour le mois. » Gérard reprend. Sa vie, en hiver, consiste à travailler de 6h à 20h tous les jours. En été, c’est plutôt du 6h-22h.