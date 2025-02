Grand Belfort : comment mieux se protéger de l’amiante

On ne la voit pas, on ne l’entend pas, on ne la sent pas. Qui est-elle ? L’amiante. Sous forme de microns, de fibres, de poussières, elle est difficile à repérer. Une fibre d’amiante est 400 fois plus fine qu’un cheveu et se compose de plusieurs « fibrilles » qui se désolidarisent lorsqu’on perce, ponce ou découpe des matériaux qui en contiennent.

Problème : à ce jour, de nombreux immeubles, habitations et dépendances dont le permis de construire a été délivré avant 1997 en contiennent. Il est essentiel de prendre des précautions avant d’effectuer des travaux. Comment s’en prémunir ? Qui joindre ? Toutes ces informations figureront dans une brochure éditée par l’Adevam, l’association qui aide les victimes de maladies professionnelles liées à l’amiante en Franche-Comté. Le Grand Belfort finance l’impression de 55 000 brochures et leur distribution avec le prochain numéro de Belfort en Grand, mi-avril.

C’est un premier pas important. Jacques Rambur veut aller plus loin en « rencontrant les présidents des autres communautés de communes » pour étendre la sensibilisation à tout le nord Franche-Comté. En se posant comme lanceur d’alerte, l’association veut toucher le plus grand nombre. « L’amiante tue toujours 20 000 personnes par an, je ne sais pas si vous vous en rendez compte », martèle Jacques Rambur, président de l’association.