Belfort : le combat d’Adevam-FC pour sensibiliser sur l’amiante

Mais aussi et surtout, l’association veut informer la population sur les risques liés à la manipulation de l’amiante. « On veut aider les personnes que ce soit pour éradiquer l’amiante ou pour les sensibiliser. Aujourd’hui, beaucoup de gens ne savent pas ce que c’est. Les fibres d’amiantes sont 400 fois plus petites qu’un cheveu. Elles pénètrent facilement par les voies respiratoires », explique le président de l’association.

Pour cela, Adevam-FC a créé une brochure de sensibilisation sur l’amiante, qui sera distribuée dans tout le Grand Belfort. L’Agglomération finance l’opération d’imprimer 70 000 brochures et de les distribuer. C’est un premier pas important. Jacques Rambur veut aller plus loin en « rencontrant les présidents des autres communautés de communes » pour que la sensibilisation ait lieu dans tout le nord Franche-Comté. « Car oui, l’amiante tue encore. Et nous aimerions que ce ne soit plus le cas, mais la réalité est tout autre. » Dans sa brochure, Adevam-FC se positionne comme un « lanceur d’alerte ». Le 3 juin, l’association rencontrera d’ailleurs le Dr Nassoy-Stehlin, présidente de l’ordre des médecins du Territoire de Belfort. « Cela nous permettra d’échanger sur les difficultés que rencontrent les personnes atteintes d’une pathologie due à leur travail, avec les médecins, qui n’ont pas forcément tous les outils. » Et ainsi continueront les actions pour sensibiliser et mieux accompagner.