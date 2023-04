Amiante : trois anciens salariés d’Alsthom à Belfort indemnisés par le pôle social 

L’émotion était forte, lors de cette remise de chèques le 11 avril dernier, au sein des locaux de la CGT à Belfort. L’association Adevam-FC, qui défend les salariés touchés par des maladies causées par le travail, dont l’amiante, a suivi trois hommes, trois anciens salariés d’Alsthom. Il aura fallu six ans de combats, aidé par un cabinet d’avocats, des médecins et pneumologues engagés pour la reconnaissance du préjudice de l’amiante pour que cela fonctionne. Le but : faire reconnaître à l’ancien employeur sa « faute inexcusable ». C’est chose faite. Le pôle social a reconnu en ce début d’année sa responsabilité. Une indemnisation financière a été versée aux trois hommes, qui se sont vus remettre des chèques d’un montant qu’ils ne souhaitent pas dévoiler. « Il est important », confie l’un d’eux.

Pour autant, ils ne retrouveront jamais la santé. À 67, 65 et 62 ans, les trois hommes ont contracté des maladies pulmonaires, des cancers, après avoir été en contact avec de l’amiante durant leurs années à Alsthom. « On se baladait sur des chantiers où il y avait de l’amiante partout. Nous n’avions pas de masque, pas d’aspirateur. Rien. C’était en 1977. Je suis quasiment sûr que j’ai chopé mon cancer à cause de ce moment-là », raconte André Pellegrini, des trémolos dans la voix.

La colère est forte. Le président de l’association, Jacques Rambur, raconte : « Dès 1909, un inspecteur du travail avait dénoncé les risques sur la santé que pouvait produire l’amiante. Il a pourtant fallu attendre le 1er janvier 1998 pour que l’Etat interdise l’emploi de ce matériau dans les entreprises. » Il se remémore : « Pendant ce temps, on nous laissait jouer avec. On se balançait des boules de neige d’amiante à l’époque ! Tout le savait, mais tout le monde s’est tu. Désormais, nous faisons partie d’une ancienne génération de salariés qui déclarent des maladies à l’amiante. » Jean-Jacques Hoener complète : « C’est fou, aujourd’hui, quand on traite de l’amiante, les gars sont en tenue de cosmonaute. Nous, on avait un bleu de travail et des gants.»