Eurocks : une fuite du réseau d’assainissement provoque une pollution

Les services ont pu identifier et circonscrire la fuite, « due à la défaillance de pompes de relevage », détaille la préfecture, dans le réseau d’assainissement du Grand Belfort, à Évette-Salbert, en dehors de la presqu’île ; la fuite n’a pas eu lieu sur le site des Eurockéennes. C’est le festival, selon nos informations, qui a donné l’alerte. Il a de suite fermé ses toilettes, « pour limiter le flux ». Et il a fourni des moyens de pompages importants pour aider les équipes du Grand Belfort.

« Une étude sur l’impact de la fuite et les travaux de réparation des pompes [a été engagées] » immédiatement après l’incident. Dans un second communiqué, ce samedi midi, la préfecture confirme qu’il n’y a « aucun impact sur le milieu naturel », à la suite d’une inspection de la police de l’eau. « Ce résultat a pu être atteint grâce à une alerte précoce et à une mobilisation instantanée des services pour circonscrire la fuite », assure encore la préfecture. Les pompes de relevages défaillantes fonctionnent de nouveau. « Elles seront surveillées sur toute la durée du festival afin de prévenir une nouvelle panne », garantit la préfecture dans son second communiqué.

Du côté des Eurockéennes, jointes par téléphone ce samedi matin, on est rassurant : « Cela n’affecte pas le festival. » Le festival est ouvert depuis ce jeudi 3 juillet. Il referme ses portes ce dimanche 6 juillet (retrouvez tous nos articles).