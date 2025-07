Des pompiers du nord Franche-Comté dans le sud pour combattre les feux de forêt

« Ils vont renforcer les effectifs de la zone sud », explique le commandant Nicolas Sauget, cadre feux de forêt et chef du groupement opération du service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort (Sdis 90). C’est le premier départ de l’été, dans le cadre de ce dispositif. « Ils peuvent être engagés à tout moment », ajoute-t-il, sachant que la météo n’est pas du tout favorable ; elle est propice aux départs de feu dans le sud. Ce samedi 26 juillet, les Bouches-du-Rhône ont été classées en danger feux de forêt « très élevé » par Météo France ; l’Aude et le Vaucluse sont classées en risque « élevé ». Le reste du pourtour méditerranéen est en risque « modéré ». Les pompiers partent pour 7 jours, dont cinq jours de travail (deux jours de trajet) ; s’il y a un besoin, une relève sera engagée pour les remplacer. « Tous les jours, [s’il n’y a pas de feux à traiter], ils auront des entraînements pour s’aguerrir », explique l’officier supérieur.

Trois des quatre pompiers du Territoire de Belfort (trois volontaires et un professionnel) partis en renfort l’ont déjà fait auparavant. Certains ont même participé à la terrible campagne de 2022. 8 550 feux de forêts ont alors été enregistrés en France. 66 136 hectares de forêts avaient brûlé, soit l’équivalent de plus de 94 000 stades de foot. Cette superficie est presque « six fois supérieure à la moyenne des quinze années précédentes », relève un rapport parlementaire de 2022 dédié au budget de la sécurité civile et dont le rapporteur est l’ancien député La France insoumise (LFI) du Territoire de Belfort, Florian Chauche. La Gironde avait concentré plus de 47 % des surfaces brûlées. Mais d’autres départements avaient été touchés, à l’instar du Finistère (2 500 ha) et du Maine-et-Loire (1 800 ha), sans pour autant être des zones sensibles aux feux de forêt ou de végétation en période estivale. « La simultanéité des éclosions sur l’ensemble du territoire métropolitain a été particulièrement inédite », note encore ce rapport. Cette saison avait servi d’électrochoc ; un programme d’achat massif de véhicules avait été engagé, soutenu par l’État. C’est le pacte capacitaire. Le Territoire de Belfort a déjà réceptionné un véhicule tout terrain. Il devrait recevoir un camion-citerne feux de forêt de 4000 litres au mois de septembre (lire notre article). « La nature des feux a bien évolué », concède Florian Bouquet, président Les Républicains (LR) du conseil départemental du Territoire de Belfort, venu saluer les pompiers avant leur départ.