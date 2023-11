Belfort : les pompiers se renforcent face aux feux de forêt

785 000 hectares d’espaces naturels ont brûlé en Europe entre le 1er janvier au 19 novembre 2022 indique le système européen d’information sur les feux de forêt (Effis). En moyenne, entre 2006 et 2021, ce sont 317 000 hectares d’espaces naturels qui brûlent chaque année. Ces feux ont généré l’émission de 9 mégatonnes de CO2. En France, l’été a aussi été exceptionnel. Des feux dans les Landes, en Bretagne, dans le Maine-et-Loire, le Jura ou encore les Vosges. L’équivalent de la superficie de près de 94 000 terrains de football d’espaces naturels a brûlé au cours de l’été dans l’Hexagone. « C’étaient des feux d’une rare violence et qui ont duré », rappelle Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort et président du conseil d’administration du Sdis. De rappeler, aussi, qu’avant les feux « se concentraient » sur la façade méditerranéenne, alors qu’à présent, tout l’Hexagone est touché. « Cela se rapproche de nous », alerte-t-il. En 2022, vingt-sept pompiers du département sont partis en renfort dans neuf départements. « Ce sont des phénomènes exceptionnels amenés à se répéter », met également en garde Raphaël Sodini.

Pour faire face à ce risque, l’État a débloqué 150 millions d’euros auprès des services départementaux d’incendie et de secours (Sdis), pour qu’ils puissent investir dans du matériel et notamment acquérir de nouveaux camion feux de forêt (CFF) ; 1 000 véhicules seront achetés. Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) du Territoire de Belfort investit dans un camion-citerne feux de forêt d’une capacité de 4 000 litres (260 000 euros hors taxes) et dans un véhicule tout-terrain de type pick-up, de marque Ford (51 750 euros hors taxes). Le camion-citerne sera construit sur un châssis Renault. Sur ces 310 000 euros, l’État finance à hauteur de 177 000 euros confirme Raphaël Sodini.