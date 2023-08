Des moyens supplémentaires pour les pompiers belfortains contre les feux de forêt

La campagne des feux de forêt 2022 a été plus intense. L’équivalent de la superficie de près de 94 000 terrains de football d’espaces naturels a brûlé au cours de l’été. Pour faire face à ce risque, l’État a débloqué 150 millions d’euros auprès des services départementaux d’incendie et de secours (Sdis), pour qu’ils puissent investir dans du matériel et notamment acquérir de nouveaux camion feux de forêt (CFF). L’État soutient à hauteur de 50 % les investissements. « Ce dispositif a pour vocation de permettre l’acquisition de moyens de lutte contre les feux de forêt ou de détection des départs de feu », explique la préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué.

Dans ce dossier, le Sdis 90 a sollicité une subvention pour acquérir un camion-citerne feu de forêt (CFF) et un véhicule de liaison tout-terrain. Les pompiers belfortains reçoivent une subvention de 177 300 euros confirme la préfecture dans un communiqué de presse. Un CFF coûte environ 260 000 euros. À l’échelle nationale, ce soutien doit permettre l’achat de plus de 1 000 véhicules et matériels supplémentaires, d’ici 2027, qui doivent aussi renforcer les dispositifs de solidarité nationale.