Josiane Chevalier : « Aucun territoire n’est épargné par le risque feu de forêt »

Mardi 13 juin. Un incendie se déclare dans la commune de Bois-de-Champ (Vosges), dans le massif vosgien. Il part d’une habitation. Le lendemain, on déplore plus de 30 hectares de forêts brûlés.

En 2022, la métropole a été particulièrement touchée par les feux de forêt et de végétation. 70 000 hectares d’espaces naturels ont brûlé, dont près de la moitié en Gironde. Dans 18 départements de l’Est de la France, plus de 3 000 hectares de forêt ou d’espaces naturels ont brûlé, a rappelé Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est, préfète de zone de défense et de sécurité Est (qui comprend ces 18 départements), et préfète du Bas-Rhin, notamment dans le Jura et les Vosges ; cela représente l’équivalent de plus de 2 000 terrains de foot. « Il y a eu 10 fois plus de surfaces brûlées en 2022 par rapport à 2021 », compare le colonel Sacha Demierre, sapeur-pompier et chef d’état-major interministériel de la zone de défense Est. « Et pour la première fois, nous avons dû avoir recours à des moyens aériens », replace également la préfète. Avant de constater : « Aucun territoire n’est épargné par le risque feu de forêt. » Cette accentuation du risque met à rude épreuve les moyens, sachant qu’il faut assurer la solidarité nationale et le risque, dorénavant, local.

L’incendie constaté mi-juin dans les Vosges témoigne également de l’allongement de la période à risque, qui s’étend « de mi-juin à mi-septembre », confirme l’officier. Et les données des dernières années confirment cette recrudescence des feux d’espaces naturels. Dans le Doubs, par exemple, la part des feux d’espaces naturels (forêts, friches, chaumes, broussaille) dans le nombre total d’interventions pour incendie est passée de 14,1 % en 2015 à 18,5 % en 2020 et 17,4 % en 2022, selon des données consultées par Le Trois. Entre 2015 et 2018, la moyenne annuelle des feux naturels s’établit à 393. Entre 2019 et 2022, cette moyenne monte à 425, alors même que l’année 2021 fut une année particulièrement humide ; 236 feux naturels se sont déclarés en 2021 contre 513 en 2020 et 474 en 2022.