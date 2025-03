Dépendance à la voiture et émissions de CO2 : le défi climatique de la Bourgogne-Franche-Comté

Le niveau d’équipements et de services d’une commune influe directement sur les émissions de gaz à effet de serre. Les communes les mieux dotées en infrastructures, réparties en onze pôles majeurs en Bourgogne-Franche-Comté, affichent les plus faibles émissions. Elles bénéficient de transports en commun plus denses et d’une organisation du territoire qui limite les trajets motorisés. Dans ces zones urbaines, on compte 54 véhicules pour 100 adultes, contre 74 en moyenne dans la région.

A l’inverse, les 3 500 communes hors pôle ou intégrées à un pôle local représentent plus de la moitié de la population régionale. Plus isolées, elles enregistrent des émissions plus élevées et plus hétérogènes. La planification écologique vise à mieux intégrer ces territoires dans les politiques de mobilité durable.

Enfin, la baisse démographique en Bourgogne-Franche-Comté, avec un vieillissement de la population et une diminution du nombre d’actifs, pourrait structurellement contribuer à la réduction des émissions de CO2. Mais cette évolution naturelle ne suffira pas à elle seule à atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris. La transition vers une mobilité durable demeure donc un enjeu crucial pour la région.