Coexister avec le loup : focus sur son retour en Bourgogne-Franche-Comté

Début mars, la Journée mondiale de la vie sauvage rappelle l’importance des espèces et des écosystèmes. Instaurée par l’ONU en 2014, elle met en lumière la nécessité de préserver la faune et la flore face aux pressions humaines croissantes. En Bourgogne-Franche-Comté, où 1 978 espèces sont menacées – soit au moins 10 % des espèces recensées dans la région selon l’Observatoire Régional de la Biodiversité –, cette réflexion est plus que jamais d’actualité.

Parmi les espèces qui symbolisent le retour de la nature dans nos paysages, le loup (Canis lupus) occupe une place particulière. Disparu de Bourgogne-Franche-Comté depuis le début du XXe siècle, il recolonise naturellement son ancien territoire, suscitant de nombreuses tensions, notamment en raison de ses prédations sur les troupeaux.

Le loup avait disparu de la région en raison d’une intense persécution, notamment au XIXe siècle, qui l’avait conduit à une quasi-extinction en France. Sa réapparition s’explique par un phénomène de dispersion naturelle depuis les populations établies en Italie et dans les Alpes françaises. En Bourgogne-Franche-Comté, les premières observations récentes remontent à 2011, avec une présence avérée dans le massif jurassien et en Haute-Saône.

Aujourd’hui, plusieurs indices confirment la présence régulière de l’espèce sur le territoire, notamment des relevés de traces, des observations visuelles et des attaques sur le bétail. Le loup, qui consomme entre 4 et 5 kg de viande par jour, se nourrit principalement de proies sauvages. Mais il est aussi opportuniste et adapte son régime en fonction des ressources disponibles. Dans les zones d’élevage, il peut s’attaquer aux troupeaux, ce qui rend nécessaire la mise en place de mesures de protection adaptées.