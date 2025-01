Belfort : on a testé les voitures électriques d’Optymo

« À chaque première prise en main, un agent se rend avant la location à la rencontre du locataire », indique Angélique Romero. Un important effort de communication a été engagé pour accompagner ce déploiement. Un tutoriel vidéo (ci-dessus) a été scénarisé, que l’on peut retrouver en flashant un QR code sur la voiture (à l’espace de la carte) ou sur la borne. Un flyer est aussi glissé dans la voiture pour lister les différentes étapes de la prise en main. « Ce sont les information essentielles pour prendre le véhicules en main facilement, ajoute Morgane Hantz, pour guider les usagers le plus possible. » « On a mis les moyens pour que les gens s’y intéressent, car les voitures électriques et automatiques peuvent inquiéter », justifie Angélique Roméro.

Au volant, on retrouve les caractériels des voitures électriques : une grosse pêche. La prise en main est vraiment facile et la conduite automatique est très confortable : un seul pied pour accélérer ou freiner, pas de vitesse à passer et seulement un bouton à tourner pour avancer, s’arrêter ou reculer. Autre plaisir d’un véhicule électrique : le bruit limité de la voiture lorsque l’on conduit. « Beaucoup de clients nous disent qu’ils vont maintenant privilégier la Dacia », assure Angélique Roméro. Ce que je confirme après cette première expérience et quelques heures avant la seconde. Dernier avantage, les personnes qui ne disposent que du permis de conduire pour véhicules automatiques peuvent à présent bénéficier du service autopartage d’Optymo.

Si Optymo a opté pour des Dacia et non pas pour des Peugeot, comme il le fait pour les autres véhicules, c’est pour une question de coûts. La Dacia Spring s’élève à 12 000 euros hors taxes, soit deux fois moins que la Peugeot e-208 indique Optymo. Pour le même montant, on a donc deux fois plus de véhicules. En 2024, six nouvelles Peugeot 308 et dix nouvelles Peugeot 208 ont également été acquises par l’opérateur de transport, en version thermique, pour renouveler sa flotte d’autopartage.