47 espèces de papillons menacées en Bourgogne-Franche-Comté

Un papillon dans l'herbe.
À cause de l'urbanisation et des pratiques agricoles, la population de papillon est en déclin. | © Pixabay

La population de papillons est en déclin. En Bourgogne-Franche-Comté, ce sont 47 espèces qui menacent de disparaître.

La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté (DREAL) a publié la liste rouge des papillons de jour et zygènes. Les résultats sont tombés, 29,2 % des espèces présentes dans la région sont menacées. Cela représente 47 espèces sur les 161 présentes dans le territoire. À titre de comparaison, en France métropolitaine, ce chiffre est évalué à 6,3 %. 

La liste rouge dresse le bilan du degré de menace qui pèse sur une espèce (lire notre article). Pour cette étude, le Conservatoire botanique national, l’OPIE et l’Observatoire de la faune de Bourgogne se sont basés sur dix ans de données, entre 2014 et 2023. Une espèce peut être catégorisée comme « préoccupation mineure » à « espèce éteinte au niveau mondiale ». Cette liste « répond à des critères internationaux élaborés par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui permet également une comparaison des différentes listes publiées, à différentes échelles (régions, France métropolitaine, Outre-mer) mais aussi avec les autres pays du monde s’étant dotés de cet outil », explique la Dreal.

Cinq espèces classées en danger critique

Sur les 47 espèces menacées en Bourgogne-Franche-Comté, douze sont classées en espèce vulnérable, trente en danger et cinq en danger critique. À cela s’ajoute trois espèces éteintes : le fadet des laîches (Coenonympha oedippus), la piéride des biscutelles (Euchloe crameri) et le sablé du sainfoin (Polyommatus damon). De plus, 33 espèces sont considérées comme quasi-menacées. En déclin, la population de ces espèces doit être surveillée. 

Depuis les années 1970 et 1980, les populations de papillons ont chuté drastiquement. En cause, les pratiques agricoles et l’urbanisation. Cette liste rouge peut servir localement dans la prise de décisions. Notamment sur les questions d’aménagement du territoire. « C’est également un moyen de focaliser l’attention et de faire passer des messages forts auprès du grand public sur l’importance de préserver la Nature », souligne l’étude.

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