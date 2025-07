Une espèce de papillon sur six en déclin en Bourgogne-Franche-Comté

Sur les 155 espèces de papillons de jour (rhopalocères) observées dans Sigogne, 27 n’ont pas été revues depuis l’an 2000, et plus d’une espèce sur six a disparu des radars dans au moins un département de Bourgogne-Franche-Comté. En moyenne, la dernière observation de ces espèces remonte à 1981, soit plus de 40 ans. Cela souligne une érosion progressive mais réelle, souvent silencieuse, de notre patrimoine vivant.