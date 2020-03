Un Français suspecté d’un double homicide en Suisse interpellé à Besançon

Le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire pour un double homicide et une triple tentative d’homicide, a précisé lors d’une conférence de presse le procureur de la République de Besançon, Étienne Manteaux. Le jeune homme, domicilié dans l’agglomération bisontine, avait été interpellé la veille par la section de recherches de la gendarmerie de Besançon. « Il a admis avoir tiré à cinq reprises et être à l’origine des tués et des blessés » retrouvés le 29 février dans un appartement de Grandson, dans l’ouest de la Suisse, a ajouté le magistrat.

Les victimes étaient des ressortissants suisses également âgés d’une vingtaine d’années. Ils avaient commandé plusieurs kilos de cannabis au jeune Français qui avait conditionné du savon à la place du produit stupéfiant. Mais les clients se sont rendus compte du subterfuge au moment de la transaction et le Français a saisi une arme pour leur tirer dessus, avant de prendre la fuite, selon les premières investigations. « Il reste encore a déterminer à qui appartenait l’arme, qui n’a pas été retrouvée », a ajouté le procureur.

Un premier suspect de nationalité française, domicilié dans le Doubs et travaillant en Suisse, avait déjà été interpellé peu de temps après les faits par les enquêteurs suisses. Il est soupçonné d’avoir mis en relation l’auteur présumé des tirs et les victimes en vue de la vente de stupéfiants. La France n’extradant pas ses ressortissants vers la Suisse, deux procédures judiciaires ont été ouvertes et sont instruites en parallèle dans

les deux pays qui « travaillent en étroite collaboration », a encore noté le procureur.