Territoire de Belfort : la situation se stabilise sur le réseau routier

L’ensemble des axes principaux (R.D. 83, R.D. 19, R.D. 463 et R.D. 465) « est en circulation normale », indique le conseil départemental du Territoire de Belfort en fin d’après-midi. Sur le réseau secondaire, on observe une circulation normale, même si persistent « des résidus neigeux sur la chaussée ». Les chutes de neige importantes des dernières 24 heures ont entraîné la coupure à la circulation sur le versant alsacien. La R.D. 23, entre Charmois et Froidefontaine – au niveau de la Bourbeuse – et la R.D. 228 entre Fontenelle et Petit-Croix – au niveau de la Madeleine – sont barrées à cause d’une chaussée inondée. « Elles resteront fermées tout le week-end et un point sera fait lundi matin », indique le Département. La R.D. 13 est également bloquée pour permettre la réfection de l’ouvrage d’art enjambant le canal ; les travaux se terminent en février. Dans les forêts, de nombreuses chutes d’arbres ont été constatées, dans le secteur de Menoncourt, Bethonvilliers, Saint-Germain-le-Châtelet, Rougemont-le-Château, Romagny-sous-Rougemont, Phaffans, Lacollonge, ralentissant la progression des engins de déneigement. « Un salage généralisé (bouillie de sel) est programmé cette nuit sur l’ensemble du réseau routier départemental », indique finalement le Département.