Jusqu’à 20 cm de neige dans le Territoire de Belfort, circulation difficile

L’épisode neigeux se poursuit ce vendredi matin. Le réseau routier départemental est classé en « circulation difficile » apprend-t-on auprès du conseil départemental. « Les précipitations neigeuses sont annoncées jusqu’à 13h et faiblissent dans l’après-midi. Un retour à la normal ne pourra se faire qu’à la fin de cet épisode neigeux », indique le Département. « L’accumulation de neige sur les arbres a rendu les opérations de déneigement de cette nuit très délicates et difficiles. Les arbres cassent sous le poids de la neige », indique également le conseil départemental dans sa communication matinale. La R.D. 23, entre Charmois et Froidefontaine – au niveau de la Bourbeuse –et la R.D. 228 entre Fontenelle et Petit-Croix – au niveau de la Madeleine – sont barrées à cause d’une chaussée inondée. Des déviations sont en place. On attend jusqu’à encore 15 cm de neige localement dans le département ce vendredi. Le réseau Optymo est quant à lui très perturbé. On accuse des retards. Des départs ne sont pas assurés. Des arbres obstruent la voie.