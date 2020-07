Météo : le Doubs placé en vigilance orange aux pics de chaleur

Le département du Doubs est placé par Météo France en vigilance orange aux pics de chaleur, depuis ce jeudi 30 juillet à 16 h jusqu’au vendredi 31 juillet à 16 h. Météo France annonce « un pic de chaleur intense, et même très intense à l’est de la France ». 13 départements sont placés en vigilance orange, appelant à la plus grande vigilance. Le Territoire de Belfort et la Haute-Saône sont placées en vigilance jaune. Les pouvoirs publics invitent à « passer 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais », à se rafraîchir régulièrement, à se mouiller le corps plusieurs fois par jour, à boire de l’eau en quantité et invite à éviter de sortir aux heures les plus chaudes. Le territoire est aussi en alerte 1 à la sécheresse, que ce soit dans le Doubs, en Haute-Saône et dans le Territoire de Belfort.