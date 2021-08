Marché du soir à Mandeure vendredi 13 août

Une vingtaine d’exposants seront présents à Mandeure pour présenter des produits locaux ou de fabrication artisanale. Il sera possible de déguster et d’acheter de la viande, du miel, du fromage, du jus de pomme et des glaces artisanales. Cosmétique, spiruline, il y aura une grande variété de produits de la région à découvrir. Un atelier sur les bons gestes de tri et de compostage sera également organisé par PMA avec des ambassadeurs du tri. « Bien consommer, se divertir et parfaire ses connaissances, c’est tout cela l’esprit des Marchés du soir qui ont été crées en 2010 », affirme le communiqué de presse de PMA. Organisés par la chambre interdépartementale d’agriculture Doubs-Territoire de Belfort et Mandeure, les marchés du soir permettent de mettre en relation les producteurs et les consommateurs « dans l’ambiance chaleureuse d’une fin de journée » ajoute le communiqué.