Les pompiers du Doubs cherchent des « bons samaritains »

Au mois de juin, les pompiers du Doubs ont rejoint le dispositif organisé autour de l’application mobile Staying alive, déployée dans le département. Cette application (retrouvez notre article qui la présente) vise à être « plus efficace dans la prise en charge » des arrêts cardiaques. Des citoyens s’inscrivent sur l’application et sont référencés. Ils sont aujourd’hui 1 500 dans le Doubs. « [L’application] permet lors de l’alerte aux sapeurs-pompiers, d’envoyer une notification aux « Bons Samaritains » situés à proximité de la personne en détresse, afin d’apporter leur aide, guidés par téléphone par les sapeurs-pompiers, en attendant l’arrivée des secours. Même sans aucune formation de secourisme, un « Bon Samaritain » peut ainsi trouver le défibrillateur (DAE) le plus proche et l’acheminer auprès de la victime », indiquent les pompiers du Doubs dans leur communiqué de presse. « Malheureusement ce nombre reste trop faible pour trouver de « Bons samaritains » sur la majorité des arrêts cardiaques. Afin de garantir un maillage territorial optimal, il serait appréciable de pouvoir compter sur davantage de citoyens ayant téléchargé l’application », indiquent les sapeurs-pompiers. Une campagne nationale est relayée par les services départementaux d’incendie et de secours jusqu’à fin octobre, pour inviter à s’inscrire sur ce dispositif.