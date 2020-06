Les conférences de Numerica deviennent des webinaires

Les conférences de Numerica, pôle numérique de Bourgogne-Franche-Comté installé à Montbéliard, sont désormais proposés en format numérique, avec des webinaires. Conséquence de la crise sanitaire. « Les sessions se déroulent via Zoom et sont animées à distance par les intervenants », indique le pôle. La prochaine conférence de ce cycle, intitulé « Les clés du monde numérique », est organisée le jeudi 2 juillet. Elle s’intéressera à la cybersécurité. « La cybersécurité est un enjeux majeur pour les états, les entreprises et nos concitoyens. Confrontés à des menaces protéiformes chacun mène à son niveau une lutte contre des assaillants potentiels », indique Numerica dans sa présentation. L’idée de cette conférence est de cibler les assaillants, de connaître les alliées et d’essayer de se connaître soi-même. La conférence sera animée par Pascal Chantonnay, maître de conférence à l’université de Franche-Comté et référent défense et sécurité nationale.