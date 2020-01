leHub Numerica, espace de coworking à Montbéliard

En 2019, on compte 53 % de travailleurs nomades, soit 5 points de plus qu’en 2017, dont 30% travaillent en dehors de leur lieu principal de travail au moins plusieurs fois par semaine. Pour 53 % d’entre eux, ils sont considérés comme des lieux «subis». Pour le reste, 53 % travaillent dans les cafés/restaurants et enfin 30% dans les espaces voyageurs des gares et aéroports. 80 % des télétravailleurs sont satisfaits de ce mode de travail, mais ils sont seulement 26 % à opter pour une solution de travail uniquement à domicile ! « leHub a donc pour vocation d’offrir un espace de travail adapté aux besoins de ces nouveaux travailleurs et de leur offrir une stabilité́ au niveau des infrastructures et des services ! » annonce Numerica dans son dossier de presse, après avoir énuméré ces données du travail en dehors du siège de l’entreprise.

Numerica, dont l’objectif est de développer les usages du numérique et de stimuler des projets innovants, propose traditionnellement trois services : une offre immobilière ; une offre de stockage de data ; et une offre de formation. La structure a également développé des programmes d’accompagnement des PME pour les transformer en usines numériques et pour accompagner les innovations numériques dans la région.