« J’veux du local », des plateformes de consommation locale

Le 30 juin, le conseil régional et la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne-Franche-Comté ont lancé la campagne de promotion des plateformes J’veux du local, « en faveur de l’alimentation de proximité », indique le conseil régional dans un communiqué de presse. Dans huit des neuf départements de la région (excepté dans la Nièvre), une plateforme identique a été déployée en concertation avec les chambres d’agricultures et les conseils départementaux. Un projet existant en Saône-et-Loire depuis octobre 2019. Les plateformes sont en cours de déploiement. Celle pour le Doubs et le Territoire de Belfort est en ligne. Ces initiatives ont été nombreuses pendant la crise sanitaire (notre article qui les résume ici). Le conseil départemental du Territoire de Belfort avait déjà déployé une telle initiative dès le 8 avril. « Cette action est placée sous le signe de la solidarité́ avec les producteurs de la Région présents sur la plateforme, elle promeut les circuits courts et encourage l’évolution des comportements d’achats locavores » insiste le communiqué. « Cette campagne d’information s’inscrit également dans la continuité́ des aides et de la valorisation par la Région des producteurs de son terroir, de leurs métiers et de leurs produits. Elle constitue le premier acte d’un mouvement de soutien à nos agriculteurs, aux savoir-faire et aux talents de notre terroir intégrant notamment l’ensemble des circuits de distribution, pour offrir un maximum de débouchés à nos produits et à nos filières », termine le communiqué.