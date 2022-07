Énergie : le réseau Eden.i s’associe à RTE pour renforcer l’innovation

Le réseau Eden.i est une initiative de l’université de Franche-Comté. Il a été fondé et est dirigé par Vincent Bertrand, maître de conférence en économie de l’énergie. « Le réseau a pour objectif de faire avancer l’innovation en matière de transition énergétique, de mettre en avant les compétences des chercheurs en économie et en droit de l’énergie et du changement climatique », rappelle l’université de Franche-Comté dans un communiqué. RTE, de son côté, est le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français. Il doit « garantir l’alimentation en électricité à tout moment et avec la même qualité de service sur le territoire national », replace le communiqué. Les deux structures ont signé un partenariat pour renforcer l’innovation au service de la transition énergétique. Ils ambitionnent « d’accélérer les échanges entre l’université et les entreprises sur les questions économiques et juridiques de la transition énergétique » et veulent « renforcer leurs liens de coopération et de partenariat pour mieux appréhender leurs enjeux respectifs d’accompagnement de la transition énergétique ». On évoque notamment des sujets autour de la flexibilité électrique. « Cette convention a d’abord la vocation a montré les convergences », insiste Vincent Bertrand.