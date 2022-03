Vincent Bertrand : « La guerre dévoile une dépendance croissante vis-à-vis du gaz »

En France, le gaz russe pèse 17 % des approvisionnements du gaz précise Vincent Bertrand, maître de conférences en économie de l’énergie à l’université de Franche-Comté, fondateur et directeur de Réseau EDEN.i de l’université de Franche-Comté, qui s’intéresse à l’économie et au droit de l’énergie, dans un contexte industriel. En France, globalement, un tiers du gaz vient d’Algérie, un autre tiers de Norvège et le dernier tiers se répartit entre du gaz russe et du gaz liquéfié, importé par méthaniers et plus cher, en provenance des États-Unis, du Qatar ou encore d’Australie.

L’approvisionnement français est beaucoup plus équilibré qu’en Allemagne, où 50 % du gaz vient de Russie. Selon la Commission européenne, l’Union européenne (UE) importe 90 % de sa consommation de gaz, dont 45% environ depuis la Russie. Une dépendance « excessive » juge la Commission. La Russie représente également quelque 25 % des importations de pétrole et 45 % des importations de charbon. Si l’UE est dépendante du gaz russe, « la réciproque est vraie », insiste Vincent Bertrand. 75 % des exportations russes vont vers l’Europe. Et dans un contexte de sanctions économiques, cette réalité est loin d’être neutre.