Covid-19: 20 clusters dans le Territoire de Belfort

Le préfet du Territoire de Belfort, Jean-Marie Girier, a dressé lors de la présentation du dispositif de vaccination décentralisé du Département un rapide état des lieux de l’épidémie de covid-19 dans le département.

Si le taux d’incidence a baissé pour la première fois depuis dix jours (il est passé à 280 après un palier à 300), cela ne suffit pas à le rassurer. D’une part, ce taux reste élevé ; d’autre part, on recense pas moins de vingt clusters actuellement dans le territoire de Belfort. Le préfet a ainsi indiqué que le collège Simone-Signoret de Belfort a été fermé ce lundi matin, que l’Ehpad de Rougemont-le-Château compte 58 résidents infectés, Le Chênois, 50 résidents, et il a rappelé la fermeture du collège de Valdoie et de trois classes au lycée Courbet.

« Le confinement n’est pas à exclure », a-t-il relevé sans donner plus de détail, mais en rappelant que le variant dit « anglais » a été identifié en Côte-d’or.