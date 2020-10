General Electric : une motion pas comme les autres [édito]

C’est l’histoire d’une motion pas comme les autres. Particulièrement dans le paysage belfortain. Ce mercredi après-midi, une motion intitulée « General Electric ça suffit !» a été adoptée en séance plénière du conseil départemental du Territoire de Belfort. Jusqu’ici, rien de bien surprenant. Le grand mérite du géant américain est d’avoir su constituer un front uni contre lui dans le département. Et même au-delà.

Ce qui est notable, c’est que cette motion, proposée par les six élus de l’opposition (Bastien Faudot, Samia Jaber, Isabelle Mougin, Christian Rayot, Guy Miclo et Sylvie Ringenbach) soit approuvée à l’unanimité des élus du conseil départemental. Et sans ajustement du texte, ce qui est souvent la coutume. Mieux, ce texte est le même que celui présenté par plusieurs mouvements de gauche, il y a dix jours, alors qu’ils lançaient un cri d’alerte. Il a été co-écrit avec la CGT, le Parti communiste français, Europe-Écologie Les Verts ou encore la France insoumise. Un texte qui avait même eu l’honneur, à ce moment-là, de réunir les deux listes de gauche des dernières élections municipales – En commun Belfort et Belfort en Grand. Elles avaient plutôt tendance à se chercher des poux la dernière fois qu’on les a vues.

Alors que l’on réclame « une stratégie publique de la filière énergétique », on ne peut pas reprocher à General Electric de ne pas créer une certaine énergie dans le Territoire de Belfort !