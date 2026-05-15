Stellantis va produire deux nouveaux modèles Peugeot en Chine en 2027

Le constructeur automobile Stellantis et le groupe chinois Dongfeng, son allié historique, vont relancer leur partenariat en produisant ensemble en Chine des Peugeot et des Jeep destinées à la Chine et à l’exportation, a annoncé Stellantis ce vendredi 15 mai.

Cette annonce intervient alors que, selon la presse, Stellantis envisagerait de vendre plusieurs usines sous-utilisées à Dongfeng : le site Citroën de La Janais, près de Rennes, un site à Cassino (Italie) et un site en Allemagne. Une délégation de Dongfeng a récemment visité le site breton, a confirmé un syndicaliste à l’AFP.

Alliés depuis trente-quatre ans dans une coentreprise baptisée DPCA, Stellantis et Dongfeng vont produire ensemble, dans l’usine de DPCA à Wuhan, à partir de 2027, deux nouveaux véhicules Peugeot « à énergie nouvelle » (électrifiés) destinés à la Chine et au marché mondial, annonce le communiqué. Ces modèles s’inspireront des concepts présentés par Stellantis au Salon automobile de Pékin en avril.

Les deux groupes produiront également à Wuhan deux Jeep tout-terrain hybrides rechargeables destinées aux marchés internationaux.