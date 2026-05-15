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Stellantis va produire deux nouveaux modèles Peugeot en Chine en 2027

Logo de Peugeot, lors de la présentation en septembre 2023, de la Peugeot e-3008. | ©Le Trois – Éva Chibane
La relance du partenariat entre Stellantis et le groupe chinois Dongfeng va notamment déboucher sur la production de deux nouveaux véhicules électriques de Peugeot en Chine à partie de 2027. | © Stellantis

Stellantis et le chinois Dongfeng vont relancer leur partenariat lancé voici trente-quatre ans pour produire des Peugeot et Jeep en Chine.

(AFP)

Le constructeur automobile Stellantis et le groupe chinois Dongfeng, son allié historique, vont relancer leur partenariat en produisant ensemble en Chine des Peugeot et des Jeep destinées à la Chine et à l’exportation, a annoncé Stellantis ce vendredi 15 mai.

Cette annonce intervient alors que, selon la presse, Stellantis envisagerait de vendre plusieurs usines sous-utilisées à Dongfeng : le site Citroën de La Janais, près de Rennes, un site à Cassino (Italie) et un site en Allemagne. Une délégation de Dongfeng a récemment visité le site breton, a confirmé un syndicaliste à l’AFP.
Alliés depuis trente-quatre ans dans une coentreprise baptisée DPCA, Stellantis et Dongfeng vont produire ensemble, dans l’usine de DPCA à Wuhan, à partir de 2027, deux nouveaux véhicules Peugeot « à énergie nouvelle » (électrifiés) destinés à la Chine et au marché mondial, annonce le communiqué. Ces modèles s’inspireront des concepts présentés par Stellantis au Salon automobile de Pékin en avril.

Les deux groupes produiront également à Wuhan deux Jeep tout-terrain hybrides rechargeables destinées aux marchés internationaux.

Un investissement d’1 milliard d’euros

Aidé par la province du Hubei et la municipalité de Wuhan, ce projet représente un investissement total de plus de 8 milliards de yuans (environ 1 milliard d’euros), dont 130 millions d’euros apportés par Stellantis. Ils ont aussi signé un « accord stratégique » pour une collaboration plus large, pour la production de modèles à vocation mondiale, sachant que Dongfeng n’est pour l’instant pas implanté en Europe.

« Stellantis et Dongfeng sont prêts à capitaliser davantage sur leurs atouts respectifs et à lancer de nouveaux véhicules intégrant des technologies électriques de pointe », a déclaré le DG de Stellantis Antonio Filosa, cité dans le communiqué.
L’objectif est de combiner les atouts des deux groupes pour apporter « un nouvel élan puissant à la transformation de DPCA », a commenté le président de Dongfeng Qing Yang.

Stellantis, qui par ailleurs s’est allié au jeune constructeur Leapmotor et compte vendre son usine de Madrid à leur coentreprise, redonne un nouveau souffle à cette alliance nouée en 1992, à l’époque pour produire des modèles pour le marché chinois. En trente ans, DPCA a produit plus de 6 millions de véhicules, mais avait périclité, sous la nouvelle concurrence chinois.

Dongfeng, groupe étatique qui fait partie des dix plus grands constructeurs chinois, est entré en 2013 au capital de PSA, alors en grande difficultés, et détient actuellement 1,6% du groupe franco-italo-américain.

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