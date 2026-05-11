Automobile: vendre des usines aux Chinois, la tentation risquée des Européens

Ford a aussi confirmé jeudi être en discussion avec le chinois Geely pour la cession partielle d’un site à Valence en Espagne. Geely, par ailleurs copropriétaire de sites Renault au Brésil et en Corée, produirait un modèle pour le marché européen. Le géant allemand Volkswagen est lui aussi tenté. Son PDG Oliver Blume a déclaré « étudier s’il existe des opportunités pour nos voitures chinoises en Europe, ou pour ouvrir ces capacités à des partenariats avec nos partenaires chinois ». Selon lui, « c’est toujours une solution intelligente que de réduire des surcapacités en transférant un site à un autre propriétaire – comme une entreprise de défense – ou en partageant les capacités avec d’autres activités. La deuxième option, et la pire car la plus coûteuse, consiste à fermer une usine ».