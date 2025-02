Stellantis prépare l’après Tavares en resserrant sa direction

Le groupe de Peugeot, Fiat et Jeep a nommé lundi l’Italien Antonio Filosa à la tête d’une nouvelle direction mondiale de la qualité. La qualité décevante de certains modèles et des tarifs trop élevés par rapport à la concurrence ont participé à l’effondrement des ventes du groupe aux États-Unis en 2024, présenté comme une des raisons du départ de Carlos Tavares.

En Europe, sa filiale Citroën a dû procéder à des rappels massifs de modèles C3 et DS3 en raison d’airbags défaillants et dangereux achetés au fabricant japonais Takata. Issu de la fusion en 2021 des groupes généralistes Peugeot-Citroen (PSA) et Fiat-Chrysler (FCA), Stellantis fait face à une concurrence renforcée, notamment du côté des constructeurs chinois, et doit affronter impérativement ces problèmes de qualité, a commenté l’analyste Felipe Muñoz du cabinet Jato Dynamics.

Stellantis a aussi indiqué que le groupe serait désormais plus décentralisé: chaque région (Amériques, Europe, Moyen-Orient et Afrique…) a désormais plus de responsabilités quant à la planification de ses gammes de véhicules et à la gestion de ses usines comme de ses opérations commerciales. Le groupe aux quinze marques a annoncé parallèlement la création d’une nouvelle direction mondiale du marketing dirigée par le patron de Fiat Olivier François pour mieux « soutenir les marques, en particulier à travers la publicité, des évènements mondiaux et du sponsoring », des domaines délaissés par Carlos Tavares pour faire des économies.