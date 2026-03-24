Stellantis : pourquoi des séances sont-elles annulées à Sochaux ?

Trois nouvelles annulations de séances sont programmées à l’usine Stellantis de Sochaux, ce mercredi 25 mars. Ce sont les deux tournées de journée et la demi-tournée de nuit. Cela représente une production en moins d’un millier de véhicules. Une information diffusée par les syndicats. « Nous sommes en effet toujours soumis à des tensions capacitaires sur les boites MHEV (moteur hybride non rechargeable, NDLR) », indique la direction de l’usine Stellantis de Sochaux, contactée ce mardi.

Début mars, un porte-parole de Stellantis France expliquait que c’était « une boite de vitesse très demandée ». Et qu’il fallait ainsi arbitrer entre les différentes usines du groupe, l’approvisionnement de l’équipement. « Tous les sites sont impactés en Europe », indique cette même source, ce mardi 24 mars. La part des véhicules électriques est plus faible « qu’escomptée dans les projections de vente », poursuit ce porte-parole. On « tire » donc plus sur le moteur hybride, plus demandé. « Toutes les équipes sont mobilisées que ce soit à Metz et Mirafiori (en Italie, NDLR) », rassure Stellantis. Qui ajoute : « Le sujet est global et ponctuel. »

Stellantis précise également que l’usine de Termoli, sur la cote Est de l’Italie, près de Pescara, et qui produit aujourd’hui des boites de vitesse, « sera à son potentiel de fabrication en septembre prochain ». « D’ici là, nous travaillons sur le capacitaire de Metz », indique un porte-parole. La situation de tension devrait donc se poursuivre jusqu’à l’été.