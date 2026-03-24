Stellantis : pourquoi des séances sont-elles annulées à Sochaux ?

Trois nouvelles annulations de séances sont programmées à l’usine Stellantis de Sochaux, ce mercredi 25 mars. Ce sont les deux tournées de journée et la demi-tournée de nuit. Cela représente une production en moins d’un millier de véhicules. Une information diffusée par les syndicats. « Nous sommes en effet toujours soumis à des tensions capacitaires sur les boites MHEV (moteur hybride non rechargeable, NDLR) », indique la direction de l’usine Stellantis de Sochaux, contactée ce mardi.
Début mars, un porte-parole de Stellantis France expliquait que c’était « une boite de vitesse très demandée ». Et qu’il fallait ainsi arbitrer entre les différentes usines du groupe, l’approvisionnement de l’équipement. « Tous les sites sont impactés en Europe », indique cette même source, ce mardi 24 mars. La part des véhicules électriques est plus faible « qu’escomptée dans les projections de vente », poursuit ce porte-parole. On « tire » donc plus sur le moteur hybride, plus demandé. « Toutes les équipes sont mobilisées que ce soit à Metz et Mirafiori (en Italie, NDLR) », rassure Stellantis. Qui ajoute : « Le sujet est global et ponctuel. »
Stellantis précise également que l’usine de Termoli, sur la cote Est de l’Italie, près de Pescara, et qui produit aujourd’hui des boites de vitesse, « sera à son potentiel de fabrication en septembre prochain ». « D’ici là, nous travaillons sur le capacitaire de Metz », indique un porte-parole. La situation de tension devrait donc se poursuivre jusqu’à l’été.
12 séances annulées depuis début mars à Stellantis Sochaux
Au mois de février, l’hybride rechargeable a représenté 59,4 % de l’ensemble des ventes France de Stellantis. Des données qui soulignent l’engouement pour cette motorisation et les difficultés capacitaires que cela provoque. Et les données publiées par l’association des constructeurs européens d’automobiles, ce mardi matin, confirment une légère reprise du marché, stimulé lui-aussi par ces motorisations. Stellantis se positionne bien. Il est le seul des principaux constructeurs, hors Chinois, à accroître sa part de marché (lire notre article).
Trois tournées avaient déjà été annulées le mercredi 4 mars, trois autres le mercredi 11 et le jeudi 12 mars (lire notre article). Les trois tournées du 19 mars ont aussi été annulées. Et la séance supplémentaire du samedi 28 mars a, d’ors et déjà, été déprogrammée. Le numéro vert, mis en place lors de situation de crise, n’est toujours pas activé par la direction.
Depuis début mars, cela représente donc 12 séances annulées selon nos calculs, soit un manque à gagner de production de plus de 12 500 voitures, représentant quatre journées complètes de travail.