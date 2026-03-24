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Le marché automobile européen se reprend légèrement en février

Atelier de montage de la Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux.
Atelier de montage de la Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux, dans le Doubs. | ©Stellantis
En bref

Les immatriculations de voitures neuves en Europe ont légèrement progressé en février, compensant partiellement un mauvais début d'année, selon les statistiques publiées mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

(AFP)

La hausse de 1,4% des volumes par rapport au même mois de 2025, après une chute de 3,9% en janvier, aboutit à un marché automobile européen en recul de 1,2% sur un an depuis le début de 2026, a précisé l’ACEA dans un communiqué. Sur ces deux premiers mois, les voitures hybrides non rechargeables sont restées les plus populaires avec 38,7% des immatriculations, devant les voitures à essence (22,5%, contre 29% un an plus tôt).

Les voitures électriques ont quant à elle représenté 18,8% du marché et les hybrides rechargeables 9,8%, devant les diesels, anciennes stars des ventes réduites à de la figuration (8,1%). L’ACEA a noté une situation contrastée pour les voitures électriques selon les pays : depuis le début 2026, leurs immatriculations ont bondi de 38,5% en France et de 26,3% en Allemagne par rapport à la même période de l’année dernière. En revanche, la Belgique (-11%) et les Pays-Bas (-34,9%) « ont connu des déclins substantiels ». Les ventes de voitures électriques s’avèrent très sensibles aux aides publiques à l’achat, qui diffèrent selon les pays de l’UE. 

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Stellantis accroît ses parts de marché

Côté constructeurs, le groupe Volkswagen est resté le champion des voitures neuves sur les deux premiers mois de 2026, avec 27% du marché européen en particulier grâce au dynamisme de sa marque tchèque Skoda (+14,5% en un an).

Stellantis, groupe franco-italo-américain (lire tous nos articles), occupe la deuxième marche du podium et accroît sa part de marché à 18,3% (+1,8 point) en un an, grâce à des volumes en hausse de 9,5% tirés par Fiat (+42,1%) et Opel/Vauxhall (+25,1%). Renault fait en revanche grise mine avec des immatriculations en recul de 16,1% sur un an qui se traduisent par une érosion de 1,7 point de sa part de marché à 9,7%. Le groupe français est lesté par sa marque « low-cost » Dacia, dont les volumes se sont effondrés de 30,9%.

Deux groupes asiatiques, Toyota et Kia, bouclent le « Top 5 » avec respectivement 7,6% et 6,9% du marché européen, mais leurs immatriculations sont en baisse. Un contraste avec la marque chinoise conquérante BYD, qui ne représente encore que 1,8% des immatriculations européennes, mais dont les volumes ont explosé en un an (+179,2%).

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