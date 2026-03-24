Le marché automobile européen se reprend légèrement en février

(AFP)
Les voitures électriques ont quant à elle représenté 18,8% du marché et les hybrides rechargeables 9,8%, devant les diesels, anciennes stars des ventes réduites à de la figuration (8,1%). L’ACEA a noté une situation contrastée pour les voitures électriques selon les pays : depuis le début 2026, leurs immatriculations ont bondi de 38,5% en France et de 26,3% en Allemagne par rapport à la même période de l’année dernière. En revanche, la Belgique (-11%) et les Pays-Bas (-34,9%) « ont connu des déclins substantiels ». Les ventes de voitures électriques s’avèrent très sensibles aux aides publiques à l’achat, qui diffèrent selon les pays de l’UE.
Stellantis accroît ses parts de marché
Côté constructeurs, le groupe Volkswagen est resté le champion des voitures neuves sur les deux premiers mois de 2026, avec 27% du marché européen en particulier grâce au dynamisme de sa marque tchèque Skoda (+14,5% en un an).
Stellantis, groupe franco-italo-américain (lire tous nos articles), occupe la deuxième marche du podium et accroît sa part de marché à 18,3% (+1,8 point) en un an, grâce à des volumes en hausse de 9,5% tirés par Fiat (+42,1%) et Opel/Vauxhall (+25,1%). Renault fait en revanche grise mine avec des immatriculations en recul de 16,1% sur un an qui se traduisent par une érosion de 1,7 point de sa part de marché à 9,7%. Le groupe français est lesté par sa marque « low-cost » Dacia, dont les volumes se sont effondrés de 30,9%.