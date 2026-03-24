Le marché automobile européen se reprend légèrement en février

Les voitures électriques ont quant à elle représenté 18,8% du marché et les hybrides rechargeables 9,8%, devant les diesels, anciennes stars des ventes réduites à de la figuration (8,1%). L’ACEA a noté une situation contrastée pour les voitures électriques selon les pays : depuis le début 2026, leurs immatriculations ont bondi de 38,5% en France et de 26,3% en Allemagne par rapport à la même période de l’année dernière. En revanche, la Belgique (-11%) et les Pays-Bas (-34,9%) « ont connu des déclins substantiels ». Les ventes de voitures électriques s’avèrent très sensibles aux aides publiques à l’achat, qui diffèrent selon les pays de l’UE.