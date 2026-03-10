Stellantis : des soucis d’approvisionnement entraînent l’annulation de séances à Sochaux

« C’est maîtrisé », tempère la porte-parole de l’usine Stellantis de Sochaux. La visibilité n’est pas parfaite, mais elle existe. « Nous savons dire quand nous seront impacté, poursuit la porte-parole. Nous ne sommes pas dans une situation de crise. » Le numéro vert, actif lors de ces périodes, n’est pas activé actuellement.

« Cela n’a rien à voir avec la situation géopolitique », replace également un porte-parole de Stellantis France. « C’est une boite de vitesse très demandée », ajoute-t-il. Au mois de février, l’hybride rechargeable a représenté 59,4 % de l’ensemble des ventes France de Stellantis, indique cette même source. Des données qui soulignent cet engouement pour cette motorisation et les difficultés capacitaires que cela provoque.

L’usine Stellantis de Sochaux produit les Peugeot e-3008 et e-5008. Elle produit 1 044 voitures par jour, avec deux équipes en journée et une demi-équipe de nuit.