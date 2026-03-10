,

Stellantis : des soucis d’approvisionnement entraînent l’annulation de séances à Sochaux

Atelier de montage de la Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux, dans le Doubs.
Trois séances sont annulées à Stellantis Sochaux les 11 et 12 mars à cause de problèmes d'approvisionnement. | ©Stellantis

L’approvisionnement en boites de vitesse des véhicules hybrides non-rechargeables est très tendu. Cela conduit Stellantis à arbitrer entre ses différents sites de production. Trois séances sont annulées ce mercredi 11 et jeudi 12 mars à l’usine de Sochaux. Le numéro vert, lié aux situations de crise, n’est cependant pas activé.

Trois tournées annulées mercredi 4 mars à l’usine Stellantis de Sochaux. Encore trois ce mercredi 11 (tournée de nuit) et jeudi 12 mars (les deux tournées de journée). Soit six tournées en sept jours, représentant un déficit de production de près de 2 100 voitures.

« La situation d’approvisionnement des boites de vitesses MHEV (moteur hybride non rechargeable, NDLR) est toujours très tendue », indique la CFTC dans une communication aux salariés, consultée par Le Trois, pour expliquer ces annulations. « De ce fait, la direction doit procéder à des arbitrages entre les différents sites de production », poursuit-elle. Elle ventile les volumes dont elle dispose.

L’hybride rechargeable, 59,4% des ventes de Stellantis en février

« C’est maîtrisé », tempère la porte-parole de l’usine Stellantis de Sochaux. La visibilité n’est pas parfaite, mais elle existe. « Nous savons dire quand nous seront impacté, poursuit la porte-parole. Nous ne sommes pas dans une situation de crise. » Le numéro vert, actif lors de ces périodes, n’est pas activé actuellement.

« Cela n’a rien à voir avec la situation géopolitique », replace également un porte-parole de Stellantis France. « C’est une boite de vitesse très demandée », ajoute-t-il. Au mois de février, l’hybride rechargeable a représenté 59,4 % de l’ensemble des ventes France de Stellantis, indique cette même source. Des données qui soulignent cet engouement pour cette motorisation et les difficultés capacitaires que cela provoque.

L’usine Stellantis de Sochaux produit les Peugeot e-3008 et e-5008. Elle produit 1 044 voitures par jour, avec deux équipes en journée et une demi-équipe de nuit.

Nos derniers articles

Le tribunal judiciaire de Besançon, dans le Doubs.

Le cauchemar d’un ado pris dans un chantage à la sextape

Deux ans de cauchemar. Pris dans "l'enfer" d'un chantage à la vidéo intime lorsqu'il était adolescent, un garçon de 22 ans a témoigné mardi par écrit au procès du bûcheron poursuivi pour viols à Besançon, dont il a précipité la chute.

Belfort: les inscriptions sont ouvertes pour la Fête de la musique

Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la mairie de Belfort jusqu'au 15 avril.
,
Le Rassemblement national présente deux listes étiquetées RN aux municipales 2026 dans le Territoire de Belfort, à Belfort et Delle. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Municipales : comment le Rassemblement national étend son influence

Historiquement cantonné aux scrutins nationaux, le Rassemblement national est dorénavant bien implanté dans les élections locales. Dans le nord Franche-Comté, les élections municipales en sont un parfait exemple. Parfois, le Rassemblement national apparaît sous sa bannière. Parfois, simplement sous l’étiquette divers droite. Décryptage.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

88 Appartements8 Immeubles57 Maisons15 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC