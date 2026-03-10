Stellantis : des soucis d’approvisionnement entraînent l’annulation de séances à Sochaux

Trois tournées annulées mercredi 4 mars à l’usine Stellantis de Sochaux. Encore trois ce mercredi 11 (tournée de nuit) et jeudi 12 mars (les deux tournées de journée). Soit six tournées en sept jours, représentant un déficit de production de près de 2 100 voitures.
« La situation d’approvisionnement des boites de vitesses MHEV (moteur hybride non rechargeable, NDLR) est toujours très tendue », indique la CFTC dans une communication aux salariés, consultée par Le Trois, pour expliquer ces annulations. « De ce fait, la direction doit procéder à des arbitrages entre les différents sites de production », poursuit-elle. Elle ventile les volumes dont elle dispose.
L’hybride rechargeable, 59,4% des ventes de Stellantis en février
« C’est maîtrisé », tempère la porte-parole de l’usine Stellantis de Sochaux. La visibilité n’est pas parfaite, mais elle existe. « Nous savons dire quand nous seront impacté, poursuit la porte-parole. Nous ne sommes pas dans une situation de crise. » Le numéro vert, actif lors de ces périodes, n’est pas activé actuellement.
« Cela n’a rien à voir avec la situation géopolitique », replace également un porte-parole de Stellantis France. « C’est une boite de vitesse très demandée », ajoute-t-il. Au mois de février, l’hybride rechargeable a représenté 59,4 % de l’ensemble des ventes France de Stellantis, indique cette même source. Des données qui soulignent cet engouement pour cette motorisation et les difficultés capacitaires que cela provoque.
L’usine Stellantis de Sochaux produit les Peugeot e-3008 et e-5008. Elle produit 1 044 voitures par jour, avec deux équipes en journée et une demi-équipe de nuit.