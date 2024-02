Stellantis : les salariés toucheront une prime de 4 100 euros brut

Une prime d’intéressement pour les salariés du groupe à hauteur de 4 100 euros brut minimum a été annoncé par Stellantis ce 15 février, soit 200 euros de moins que l’année précédente. Cela « correspond pour la troisième année consécutive à plus de 2,5 mois de salaire net pour les premiers niveaux de rémunération », communique Stellantis dans cette journée particulière d’annonce des résultats 2023 (lire ici).

Cela représente 1,9 milliard d’euros pour les salariés au niveau mondial au titre des performances. Dans ses termes, Stellantis se réjouit d’avoir « redistribué 6 milliards d’euros à ses collaborateurs au niveau international » en moins de trois ans. Des résultats considérés comme « solides » par Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, qui permettent « de redistribuer près de 1,9 milliard d’euros d’intéressement et de primes variables ». Une annonce qui s’ajoute à l’augmentation de salaire de 4,3% annoncée en décembre dernier « dispositif visant à soutenir en particulier les premiers niveaux de rémunération », détaille encore l’entreprise.

Cela a du mal à passer du côté des syndicats. La CFE-CGC, syndicat catégoriel de cadres et techniciens, se réjouit des bons résultats. Mais elle constate, aussi, que ces bons résultats se font au dépens des salariés qui doivent répondre à des exigences de performance de plus en plus élevées au fil des années « mais malheureusement aussi avec des moyens de plus en plus limités dans le temps pour les accomplir ».