Nouveau record en 2023 pour Stellantis avec un bénéfice net de 18,6 milliards d’euros

La société issue de la fusion de Peugeot-Citroën et Fiat-Chrysler a enregistré un chiffre d’affaires de 189,5 milliards d’euros, en hausse de 6% sur un an. Stellantis a vendu 6,4 millions de véhicules dans le monde, contre 6 millions lors de l’année 2022, bénéficiant d’une amélioration des flux logistiques. Le groupe aux 14 marques a notamment vu ses ventes et ses marges progresser en Europe avec des modèles comme le Fiat ducato, l’Opel Astra, ou les SUV Peugeot 2008, Jeep Avenger et Alfa Romeo Tonale. En Amérique du Nord, où le groupe enregistre l’essentiel de ses profits, l’année 2023 a été pénalisée par une longue grève des ouvriers de l’automobile, qui l’aurait privée de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Le “troisième moteur” du groupe, ses ventes en Afrique, Moyen-Orient et Amérique du Sud, notamment, ont également fortement contribué à ces chiffres record.