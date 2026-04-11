Stellantis : le nouvel atelier peinture de Sochaux dans les starting-blocks

C’est la touche finale d’un programme de transformation de l’usine Stellantis de Sochaux débuté il y a près de 10 ans. Le nouvel atelier « peinture » de l’usine doit être opérationnel à 100 % avant la fin de l’année. « Un objectif ambitieux », convient Manuel Gentile, le directeur de l’usine de Sochaux, alors que la première caisse a été peinte le 27 novembre 2025 (lire notre article).

Les dernières mises au point sont en cours, avant de débuter la montée en cadence des équipes « dans les prochaines semaines », indique l’usine. Pendant plusieurs mois, deux ateliers « peinture » vont travailler de pair, afin de permettre la montée en cadence qualitative et quantitative du nouvel outil. « Nous devons atteindre un bon niveau de qualité et de rendement en quatre mois », replace Julien Risset, en charge de cet atelier. « Quand tout est ok, on bascule et on arrête l’ancien atelier », poursuit-il.

120 millions d’euros sont investis dans cet outil ; un coût important au regard des 200 millions d’euros investis dans la transformation Sochaux 2022, qui impliquaient notamment la mise en route d’un nouvel atelier de montage – qui permet de fabriquer 60 voitures par heure – l’automatisation d’une partie de la logistique ou encore l’arrivée d’une nouvelle presse grand format.